Fra 31. august kan man kun få adgang til gågaden i bil via en sms-tjeneste og varekørsel vil kun være muligt i vareleveringstimerne.

Slut med kørsel gennem gågaden

Fra mandag til onsdag er gågaden spærret for al kørsel

Kommunen forventer, at stelen/pullerten er klar til at blive taget i brug den 31. august.

Stelen/pullerten bliver placeret i Nørregade ved Kirkegade. Arbejdet går i gang allerede på mandag den 24. august og forventes at vare til den 26. august. I den periode vil Nørregade være spærret for al kørsel. Det gælder også vare- og beboerkørsel.

Det sker i forbindelse med, at Byrådet den 25. juni bevilligede 200.000 kr. til projektet.

For at gøre op med uønsket gennemkørsel i gågaden Nørregade i Frederiksværk, bliver der nu sat en automatisk stele/pullert op, som skal forhindre biler og andre køretøjer i at køre et smut ned gennem gaden.

Styret af sms-system

Den automatiske stele/pullert vil blive styret af et sms-system.

Beboere og erhvervsdrivende vil derfor fremadrettet kunne sende en sms og dermed få adgang til gågaden i bil. Ligesom at der vil være åbent for varekørsel i vareleveringstimerne.

Der bliver desuden etableret et lys ved stelen, som signaler, hvornår det er forsvarligt for køretøjerne at passere.