Pullerten er en effektiv stopklods for kørsel gennem gågaden efter kl. 11. Foto: Thomas Quvang

Slut med kørsel efter kl. 11

Nu er pullerten på plads - og den fungerer efter hensigten

Halsnæs Avis - 03. oktober 2020 kl. 07:04 Af Thomas Quvang Kontakt redaktionen

"Jeg synes egentlig, at man allerede nu kan mærke effekten af pullerten, de sidste to dage har trafikken gennem gågaden været mærkbart mindre efter kl. 11". Den har været undervejs i et stykke tid, til at starte med var der lidt børnesygdomme i forbindelse med styringen som forsinkede processen. Men nu er pullerten i starten af gågaden i funktion, til stor glæde for såvel beboere som erhvervsdrivende i Nørregade.

En racerbane En af de erhvervsdrivende, Thomas Møller Nielsen, hilser pullerten velkommen og det er med effekt fra dag et: "Det er dejligt, at det nu er slut med al den utidige trafik gennem gågaden, gennem årene har Nørregade jo nærmest udviklet sig til en racerbane, ligesom utrolig mange har brugt gaden til at skyde genvej", siger Thomas Møller Nielsen, indehaver af Sko & Nøgleservice. Og ja, nu er det slut med at suse gennem gaden på alle tider af døgnet. Varekørsel, pakkepost og dagrenovation skal fremadrettet igennem gaden inden kl. 11. Herefter kræver det en sms-kode for at komme igennem. En kode som beboere og erhvervsdrivende er udstyret med. Også politiet og hjemmeplejen har kode til at få pullerten i jorden fra kl. 11 til 06.

En pullert mere? Men hvad med den anden ende af gågaden, ganske ofte er der billister der 'smutter' i gaden via Pottemagerbakken, og enten kører mod ensretning eller vender om halvvejs: "Jeg synes vi skal bruge den første tid til at danne os erfaringer omkring den ene pullert, om den virker efter hensigten. Er det ikke tilfældet så kan man sikkert forestille sig en henvendelse til kommunen omkring en pullert for enden af Pottemagerbakken. En anden mulighed kunne måske være en lidt mere tydelig skiltning ved Pottemagerbakken, at der er gågade og ensrettet i Nørregade", slutter Thomas Møller Nielsen.