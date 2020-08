Slut med Havnegrillen

Søndag var sidste åbningsdag i Havnegrillen i Hundested, og dermed slutter en epoke med pølsevogn og grill på stedet siden 1950erne.

Leif Høyrup Jensen har haft Havnegrillen i godt 18 år og er nu gået på efterløn.

"Nye ejere var klar til at overtage 1. august, men havnen opsagde lejemålet, og grillen skal nu nedrives for min regning senest til nytår," fortæller den tidligere ejer, som har hørt mange reaktioner fra kunder, siden det kom frem at det nu skulle være slut med Havnegrillen:

"Det var ikke bare min grill, men hele byens sted, et samlingssted for rigtig mange mennesker gennem årene, har jeg indtryk af. Nu er det slut, og de interesserede efterfølgere er vist i gang med at finde et nyt sted at åbne grill i byen."

