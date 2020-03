Skruelåg kan klirre i klubkassen

I anledning af De Olympiske Lege denne sommer hylder Coca-Cola Danmark den lokale sportsånd med en stor OL-konkurrence, hvor landets sportsklubber kan vinde op til 2 mio. kr. til sportsudstyr.

Frem til den 23. marts kan nordsjællandske sportsklubber tilmelde sig den særlige OL-konkurrence, der giver lokale klubber mulighed for at vinde op til 10.000 kr. hver til sportsudstyr ved at indsamle skruelåg.

Foreninger inden for alle sportsgrene kan deltage, så det er bare om at få tilmeldt sig, hvis man har brug for nyt sportsudstyr.

"Vi ved, at mange sportsklubber har brug for penge til sportsudstyr. Derfor giver vi nu alle typer klubber her i regionen mulighed for at få op til 10.000 kr. til nyt sportsudstyr. Det kan være nye bolde, drikkedunke eller sportstrøjer, eller hvad man nu lige har brug for. Vi håber, at det kan være med til at skabe endnu større glæde hos klubmedlemmerne,” fortæller Philip Wedgwood, Senior Brand Manager for Coca-Cola i Danmark.