Da vinden vendte, under skrotbranden 6/9 2019 og sendte den kraftige røg ud over Åsebro og Vinderød Enghave, blev varselsområdet ikke ændret. Beredskabsledelsen vurderede, at der var risiko for at forvirre borgerne i området. Foto: Frederiksborg Brand og Redning.

Skrotbranden: Røgramt boligområde blev ikke varslet

Da vinden vendte og sendte røgen ind over et nyt område, valgte indsatsledelsen ikke at udsende ny beredskabsmeddelelse - man ville ikke skabe forvirring blandt borgerne

Halsnæs Avis - 12. februar 2020 kl. 09:17 Af Kim Larsen

FREDERIKSVÆRK Den kraftige og ildelugtende røg fra branden i skrotlageret på stålværkshavnen 6. september 2019 skabte stor usikkerhed og frygt blandt borgerne i Frederiksværk. Den meget sparsomme information fra myndighederne, mens røgen lå tykt over store dele af området, gjorde ikke situationen mere tryg.

Da røgen havde lagt sig, og branden nedkæmpet, trængte en masse spørgsmål sig på - ikke mindst omkring varsling/afvarsling samt informationsniveauet fra myndighederne.

Sammen med en anmodning om aktindsigt i skrotbranden, sendte Halsnæs Avis 12. september 2019 nogle spørgsmål til Nordsjællands Politi. Vi har ikke fået nogen akter i sagen, men 30. januar fik vi svar på de supplerende spørgsmål.

Af svaret fremgår det blandt andet, at vinden på et tidspunkt skiftede retning og sendte røgen ind over et område, som ikke var omfattet af varslingen og den beredskabsmeddelelse, som var udsendt.

Men en ny beredskabsmeddelelse, som blev udfærdiget kl. 20.40, blev aldrig udsendt, "idet man vurderede, at der var risiko for at det ville skabe forvirring blandt borgerne i det berørte område."

"I vurderingen indgik tillige at røgen ikke længere ansås for sundhedsskadelig ved kortere ophold i det berørte område."

Hvad denne vurdering byggede på, fremgår ikke af redegørelsen fra Nordsjællands Politi.

Her følger spørgsmål og svar i sin fulde længde.

Avisens spørgsmål Hvorfor skulle der gå ca. 1 1/2 time fra alarmen indløb (17.31) til varselssirenerne lød over Frederiksværk (vist nok kl. 19.03?). Hvad er proceduren? Bør befolkningen ikke advares hurtigere, når der er risiko for sundhedsskadelig røg?

Varselsområdet, angivet i beredskabsmeddelelsen, var angivet som "Advarselen vedrører borgere i området inden for Hillerødvej - Hundestedvej og syd over mod Stålvalseværket. Hvorfor blev varselsområdet ikke ændret eller udvidet, da vinden først på aftenen vendte og sendte røgen ud over Vinderød Enghave-kvarteret (som ligger på den anden side af Hundestedvej)?

Afvarsling via sirene skete kl. 00.06. På hvilket grundlag skete denne afvarsling?

Svar fra politiet Anmeldelsen blev modtaget fredag 6. september 2019 kl. 17.32 via 112. Indledningsvist blev udelukkende brandkøretøjer sendt til stedet. Kl. 17.50 kørte politiets indsatsleder med til stedet, hvor han mødtes med indsatslederen fra brandvæsenet (ISL BR), og hvor man forholdt sit til henholdsvis udpegning af fareområde, spørgsmålet om varsling og eventuel evakuering.

Det bemærkes i den forbindelse, at det er ISL BR, der definerer fareområdet og indstiller til om varsling kan blive nødvendigt. Det er herefter den samlede indsatsledelse, der beslutter, om varslingen skal i værksættes.

Det besluttedes at varsle umiddelbart inden kl. 18.20 og vagtchefen forberedte sirenevarsel, og kl. 18.54 blev indsendt til Nationalt Situations og Operations Center (NSIOC) for iværksættelse, Sirenevarsel blev herefter iværksat kl. 18.58.

Slukningsarbejde pågik herefter på stedet. Man var i indsatsledelsen løbende opmærksomme på, om vinden vendte og tog dette med i betragtningerne omkring eventuel ændring af fareområdet. Der blev taget kontakt til Kemisk Beredskab med henblik på en konkret vurdering af røgens farlighed. Kemisk Beredskab meddelte, at de ville komme til stedet.

Kl. 20.14 besluttede indsatsledelsen, at fareområdet muligt var ændret grundet skift i vindretningen, og at der oprindelige fareområde kunne ophæves. Derfor blev der sendt politipatruljer ud i det nye område for at observere, hvor røgen slog ned. Information om patruljernes observationer benyttedes ved vurderingen af behovet for eventuel udsendelse af ny beredskabsmeddelelse.

Herefter blev der kl. 20.40 udfærdiget udkast til en ny beredskabsmeddelelse med ændring af fareområdet.

Ved vurderingen af, hvorvidt der skulle udsendes ny beredskabsmeddelelse, anvendtes informationer fra DMI i forhold til ændringer i vind og vejr. Beredskabsmeddelelsen blev indsendt til NSIOC kl. 21.120 med henblik på udsendelse.

Der var herefter en dialog omkring behovet for udsendelse af en ny beredskabsmeddelelse. Ud fra en konkret vurdering blev det besluttet ikke at udsende en ny beredskabsmeddelelse, idet man vurderede, at der var risiko for at det ville skabe forvirring blandt borgerne i det berørte område. I vurderingen indgik tillige at røgen ikke længere ansås for sundhedsskadelig ved kortere ophold i det berørte område.

Kl. 22.46 konstaterede en udvikling i den synlige røg. For udenforstående kunne det virke som om branden blussede op, men dette var ikke tilfældet, idet den ekstra synlige røg var vanddamp, som skyldtes at man anvendte mere vand i slukningsarbejdet end tidligere.

Ca. kl. 22.45 ankom Kemisk Beredskab og foretog analyse af røgen, herunder hvilke stoffer røgen indehold. De fandt i den forbindelse ingen farlige stoffer i røgen, hvorfor de anbefalede, at der skulle afvarsles. Politipatruljer blev på ny sendt ud i området for at observere, hvor røgen slog ned, og om det var forsvarligt at foretage afvarsling.

Afvarsling blev herefter besluttet af indsatsledelsen, og denne blev kl. 23.47 iværksat via NSIOC.

Efter afvarslingen kunne der stadig konstateres mindre "klumper" af røg i området, Disse faldt dog ned uden for beboede områder og blev i øvrigt ikke vurderet som sundhedsskadelige.

Beklager fejl i svar I artiklen "Skrotbranden: Politiet fejlinformerede" påviste vi i sidste uges avis, at afvarslingen ikke kan være sket på baggrund af målinger foretaget af Kemisk Beredskab, som hævdet af Nordsjællands Politi. Der blev nemlig først foretaget luftmålinger ca. 1 1/2 time efter afvarslingen.

Nordsjællands Politi har overfor Halsnæs Avis beklaget "den fejlagtige beskrivelse (...) af tidsforløbet umiddelbart forud for afvarslingen."