Skolevenner? Ja tak!

"Vi støtter initiativet, for det er vigtigt at åbne skolen ud mod samfundet så børnene møder mange forskellige mennesker, også ældre borgere - og skolevennerne er som regel pensionister."

"Men der er ikke tale om, at disse skolevenner skal erstatte lærere eller varetage undervisning. Det er kun et supplement, og kun hvis både skole og lærer ønsker at gøre brug af det. Og det er altid læreren, der sætter rammerne," understreger Michael Bie.

"Rigtig mange ser det som en form for brandslukning i forhold til de mange penge, der er sparet på skolerne. Derfor kan jeg egentlig godt forstå reaktionerne," siger Michael Bie Andersen, kredsformand for lærerne i Gribskov og Halsnæs, og fortsætter:

Da Halsnæs Avis for et par uger siden første gang skrev om initiativet, gav det en livlig debat på avisens Facebookside. Flere er negative overfor initiativet - det på trods af, at den lokale lærerforening bakker op om 'skolevennerne':

FOLKESKOLE Onsdag 29. januar stiftes en lokal afdeling af "Skolens Venner" her i Halsnæs. En forening, der giver lærere i den danske folkeskole mulighed for at inddrage frivillige til støtte i undervisningen.

"En skoleven kan også hjælpe elever med at få styr på tasker, sko/overtøj efter en pause - måske skal noget tøj hænges til tørre. Elever kan få hjælp til at finde hjemmesko, blyanter, bøger m.m. eller få følgeskab, når der skal hentes materialer i faglokaler eller gives besked/kontakt til kontoret," fortæller Michael Bie videre.

En skoleven fungerer som en ekstra voksen, der giver en hånd med i klassens aktiviteter og er med til at skabe større voksenkontakt og mere tid til at snakke med børnene om deres oplevelser, glæder og bekymringer.

Pluk fra Facebook-debatten

Dorte Jørgensen: Dårlig idè, skolerne SKAL tilføres flere midler og frivillige skal ikke træde til. Der er sparet og sparet og sparet på folkeskolerne igennem alt for mange år, og lærerne bliver syge af arbejdet pga. stress - mig selv inklusiv , hvilket har medført førtidspensionering.

Heidi Nederby Hlanga: Nej tak. Der skal ansættes veluddannet personale. Kan blive alvorlig bekymret, bl.a i forhold til tavshedspligt. Og at de frivillige vil blive brugt til børn, der har særlige udfordringer, og som har brug for faguddannede pædagoger og lærere.

Christoph Tved: Jeg underkender ikke ambitionen eller intentionen, men er det ikke netop de ting, som folkeskolen selv skulle - eller BURDE - kunne klare? Jeg synes det et skræmmende, hvis vi er helt derude, hvor vi må trække på gratis arbejdskraft for at indfri, hvad der burde være folkeskolens opgave i et velfærdssamfund, som Danmark.

Carsten Wiedemann: Det er en underlig for og imod-diskussion, der foregår her. For ikke mange vil være uenige i, at den danske folkeskole trænger til et løft, et stort løft - fagligt og økonomisk.

Men det er jo ikke noget, der sker hverken i dag eller i morgen, og for mig er det vanskeligt at se, hvorfor en frivillig, der aktivt vil deltage i undervisningen, skulle være andet end en gevinst.

Lone Benn Andersen: Ærgerligt at folk er så bange for frivillige kræfter, og straks tror det dækker over en politisk spareøvelse. Det er jo netop IKKE et politisk tiltag, men en ny forening, der stiftes for at kunne hjælpe ude på skolerne. Det er netop ekstra “varme” hænder. Det er ikke ekstra undervisere.

I bedste fald vil det kunne være med til at give mere ro og bedre miljø ude i klasserne.

Georg Miksa: Mange frivillige besidder viden og livserfaring, som man ikke kan købe/betale.