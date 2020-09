Se billedserie Der er lavet asfaltopkørsler på Ellevej, som går helt ud på den hvide stribe. Foto: Ib Henriksen.

Send til din ven. X Artiklen: Skolevej er blevet afstribet forkert Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skolevej er blevet afstribet forkert

De "brede kantbaner" på den nyistandsatte Ellevej er lavet for smalle. Det er en ommer, men først skal politiet med på råd

Halsnæs Avis - 04. september 2020 kl. 10:21 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FREDERIKSVÆRK For nogle uger siden var Ib Henriksen ude at cykle en tur på Ellevej, hvor der var ved at blive lavet nye striber, efter der var lagt ny asfalt på vejen.

"Jeg undrer mig gevaldigt over den igangværende afstribning på vejen. Det hedder 'sikker cykelvej for skolebørn og andre', men indkørslerne går helt ud over den hvide stribe - hvad gør børn her?" skriver han blandt andet i en mail til Halsnæs Avis.

"Hvorfor har de valgt en bred stribe? Der er forholdsvis lidt plads ind til kantsten og her kan en pedal godt skabe en kedelig situation - og den brede stribe kan blive glat i regnvejr. En smal stribe ville give cyklisterne en visuel bredere 'cykelsti'. Jeg har tænkt på, om der er noget lovgivningsmæssigt der siger, at den skal være bred."

"For mig at se er det langt fra en sikker cykelvej. Og når jeg tænker på, hvor mange 'eksperter, der er inde over sådan en proces, så kan den løsning undre mig," skriver Ib Henriksen videre i håb om, at Halsnæs Avis vil undersøge sagen.

En bred kantbane skal være mindst 90 cm

Vi henvender os til Nordsjællands Politi for at få kontakt til en fra færdelspolitiet, som kan forklare reglerne for afstribning.

Politiet henviser til Trafikstyrelsen, som er behjælpelig med at henvise til "Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning".

Her står i § 180 stk. 2, at en bred kantbane skal være 0,9 m eller mere.

Det overholder de nye striber på Ellevej ikke. En lille kontrolmåling viser, at kantbanens bredde på den nordlige del af Ellevej varierer fra 64,5 cm til 83 cm.

Afstribningen er altså ulovlig.

Forkert rådgivning I afdeling Trafik og Veje i Halsnæs Kommune bliver man først opmærksom på den ulovlige opstribning, da Halsnæs Avis fortæller, hvad der står om "bred kantbane" i bekendtgørelsen om vejafmærkning.

Dagen efter ringer afdelingsleder Jeppe Skovgaard Schmidt tilbage:

"Du har ret, der er lavet en fejl," siger han og fortsætter:

"Vi talte med entreprenøren om optegningen af de nye striber efter asfalten var udlagt, og de mente, at en opstribning med 30 cm overholdt de gældende regler. Imidlertid har det vist sig ikke at være korrekt, hvilket vores entreprenør er enig i. Vi vil derfor få det lavet om for entreprenørens regning. Men forinden vil vi gå i dialog med Politiet om, hvilken anden løsning, der trafiksikkerhedsmæssigt er bedst."

"Problemet er, at vi er presset på kørebanens bredde. Umiddelbart tror jeg ikke, der er plads til at gøre kantbanen bredere, hvis vi skal overholde kravene til kørebanebredde," siger Jeppe Skovgaard Schmidt.

Høj fart på Ellevej trods chikaner

I et høringsbidrag til kommunens trafikstrategi har skolebestyrelsen på Frederiksværk Skole også et lille pip om Ellevej:

"Ellevej er skolevej for rigtig mange af eleverne (...) Der bliver kørt rigtig stærkt på hele Ellevej, og de to bump, der tidligere var ved Skolevej, er forsvundet."

"De chikaner, der er flere steder, er ingen hindring for høj hastighed," konstaterer skolebestyrelsen videre.