Skolestart med restriktioner og uden fest

I mandags havde de nye 1.g og 1.hf’ere første skoledag på Frederiksværk Gymnasium og HF.

Solen skinnede og flaget var hejst som sædvanlig, men ikke alt var som det plejer. Rektor, Peter Brink, bød velkommen og præsenterede eleverne for de nye forholdsregler i forhold Covid-19. Det betyder bl.a. at eleverne får forskudte frokostpauser således at de ikke samles for mange i kantinen på én gang. Denne er desuden blevet forsynet med afstandsmærker i gulvet og plexiglas.

Et par af trapperne på gymnasiet er blevet ensrettet og der er selvfølgelig opstillet håndsprit alle vegne.