Skoler og dagtilbud genåbner efter påske

Bortset fra nødpasning enkelte steder har Halsnæs Kommunes skoler og daginstitutioner været lukket tre ugers tid, men efter statsministerens udmelding mandag, lægges der nu op til genåbning.

Dagtilbud og skoleklasser til og med 5. årgang åbner som led i en "forsigtig genåbning" af samfundet: "Det kan ske fra den 15. april, men det kan også risikere at ske på et senere tidspunkt afhængig af, hvornår den enkelte kommune er klar. Det handler bl.a. om, at planen for genåbning skal tage højde for de forholdsregler, der skal tages for at beskytte både børn og medarbejdere," oplyser kommunen i en opdatering om Covid19-situationen på www.halsnaes.dk

For genåbningen rejser en lang række spørgsmål:

Hvordan sikres fysiske rammer, der overholder myndighedernes anbefalinger?

Kan de fysiske rammer overhovedet indrettes efter anbefalingerne?

Hvor meget og hvor ofte skal der gøres rent?

Hvordan skal undervisning og aktiviteter for børnene tilrettelægges. Skal der laves hold?

Hvilke åbningstider skal gælde for pasning, når der samtidig skal sikres ekstra rengøring og personale?

Gælder der stadig særlige anbefalinger om, at børn i dagtilbud skal blive hjemme, hvis de har mulighed for det?

"Alt dette og mange andre spørgsmål skal der tages stilling til, hvorefter der skal udarbejdes en egentlig plan for rammerne for både skoler, dagtilbud og dagpleje. For Halsnæs Kommune er det vigtigt at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger. De vil til punkt og prikke være udgangspunktet for den plan, der lægges frem. Indtil planen foreligger, gælder de nuværende retningslinjer herunder nødpasningen af børn i dagtilbud," hedder det i en meddelelse tirsdag.