Meget undervisning foregår under åben himmel, efter skolerne blev genåbnet for elever op til 5. klasse. Fra mandag kan også de ældste elever fra 6.-10. klasse komme i skole igen. Foto: Jan Stephan.

Skoler gør klar til ældste elever

HALSNÆS 7. maj meldte statsminister Mette Frederiksen ud, at de ældste elever kan komme i skole igen fra mandag 18. maj.

En udmelding som skabte stor glæde hos mange, men også panderynker rundt omkring i danske kommuner - for hvordan får man skabt plads til alle elever samtidig med, at alle retningslinjer overholdes?

Den opgave blev noget nemmere at løse, da Sundhedsstyrelsen 10. maj pludselig ændrer anbefalingen om to meters afstand til blot en meter - dog med visse undtagelser.

Det betyder, at der kan være flere elever i de enkelte lokaler, så klasserne ikke i samme grad behøver at blive spredt ud på flere lokaler.

"Lige nu venter vi spændt på de konkrete retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Det generelle afstandskrav er ændret fra to til en meter, men med visse undtagelser," fortæller direktør i Halsnæs Kommune, Niels Milo Poulsen, som fortsætter:

"Vi arbejder på, og forventer, at alle de ældste elever kan komme i skole på mandag til noget ,som er meget tæt på en normal skoledag. "

"Men detailplanlægningen kan først begynde, når vi kender de konkrete retningslinjer. Så skal vi ud og gennemgå alle skolelokaler og måle op, så politikerne har et grundlag at træffe beslutning på."

Udmelding tidligst torsdag

Økonomiudvalget vil på et ekstraordinært møde torsdag drøfte og godkende rammerne for de ældste elevers tilbagevenden til skolerne - men også f.eks. genåbning af kommunens to biblioteker.