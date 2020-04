Skoler genåbner forskellige datoer

"Vi er klar onsdag morgen," lyder det fra Skolen ved Havet i Lynæs, hvor der gøres klar til genåbning for 0.-5. klasserne.

”Vi har travlt for at få det hele til at klappe”, siger skoleleder Charlotte Hertel Kristiansen og fortsætter: ”Men vi kan nå det, og jeg tror ikke, at to eller tre eller fem dage mere ville gøre en forskel. Vi har foretaget en grundig gennemgang af Sundhedsstyrelsens vejledning på et stormøde med bestyrelse, suppleanter og en repræsentant for medarbejderne, og udviklet en lang række tiltag, som er forsvarlige og mulige at få sat i værk inden onsdag.”

Ved genåbningen er der for både skoler og dagtilbud skærpede krav til afstand mellem eleverne, håndhygiejne og rengøring.

Et af de vigtigste tiltag på den private skole i Lynæs er ansættelse af en hygiejnemedarbejder.

”Vores hygiejnemedarbejder er helt afgørende for, at det hele lykkes bedst muligt. Der skal gøres meget rent, vaskes mange hænder og sprittes af hele tiden. Samtidig skal vores lærere undervise på større arealer og holde ekstra øje med børnene, så de ikke kommer for tæt på hinanden. Derfor har vi vurderet, at det vil give en masse ro for lærerne og kvalitet i skolens indsats, at vi har en person, der er dedikeret til en stor del af den praktik, der følger med myndighedernes anvisninger,” fortæller skolelederen forud for genåbningen onsdag.