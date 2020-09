En ny Frederiksværk Skole vil være klar til at tage i brug i januar 2023, hvis køreplanen holder. Illustration fra det lokalplanforslag, som i øjeblikket er i offentlig høring.

Skoleplan sendt i høring

Lokalplanforslaget for den ny Frederiksværk Skole er i høring frem til 11. november

LOKALPLAN Der skal bygges en ny Frederiksværk Skole i Vinderød Enghave for 125 mio. kroner. Det er kommunens hidtil største anlægsprojekt.

Et lokalplanforslag for skolebyggeriet er nu sendt i offentlig høring - sidste frist for kommentarer og indsigelser er 11. november.