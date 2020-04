Skolen er flyttet hjem i stuerne

Savner hinanden

Men selv om undervisningen er varieret, er der også afsavn: "Det er lidt hårdt for børnene at være adskilt, og de savner virkelig hinanden og lærerne, men jeg synes de prøver at holde humøret oppe ved at udveksle billeder og videoer - der skal også være plads til lidt sjov," fortæller Brian, og Oliver siger at computeren er et vigtigt værktøj til at holde kontakten.

"Det er mega dejligt, at vi kan snakke sammen over computeren med hele klassen, fordi man savner dem rigtig meget, når man bare er herhjemme," fortæller han om dagligdagen, men han synes også at læreren Jacob på Melby Skole er med til at gøre det sjovere - når han f.eks. skriver i en opgave, at nu er det tid til en pause og lidt slik.

Familien i Melby fortsætter hjemmeskolen et par dage endnu frem til påskeferien, og derefter er det usikkert, hvor længe det skal fortsætte med undervisning omkring spisebordet.