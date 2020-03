Skolemad er blevet "en okay forretning"

Det har været op og ned med skolemaden i Halsnæs Kommune de seneste år, og forskellige virksomheder har forsøgt sig med levering, men siden sommer har Stine og Christoffer Baumgarten fra The Old Coffee & Bagel Shop i Hundested fået fat i netop det marked.

Først med levering til folkeskolen i Hundested, senere Melby og nu Enghaveskolen i Frederiksværk.

"Skolen her i Frederiksværk kom til i sidste uge, efter at man havde hørt om vores levering til de andre skoler, og vi er godt tilfredse med at de positive rygter er løbet blandt elever, lærere og forældre. Interessen er vokset gradvist de sidste måneder, og skolemaden er faktisk blevet en okay forretning for os. Samtidig giver vi børnene nogle sunde alternativer," siger Christoffer Baumgarten, mens tirsdagens leverance rulles ind på Enghaveskolen: Bagels, pastasalat og toasts til de sultne børn.

Efter lidt arbejde med lommeregneren fortæller han, at antallet af portioner til skolerne nu har rundet de 4.000 om måneden.

"Det stiger sikkert mere, når vi kommer rigtigt i gang her i Frederiksværk. Maden bliver bestilt forud, men vi har altid lidt ekstra med, hvis nogen står og mangler," siger han og tilføjer, at skolebestyrelsen har været med inde over valg af sortiment.