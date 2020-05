Skolegang på afstand

Klokken nærmer sig 08.30 og eleverne i 9.v sidder klar ved tasterne til dagens virtuelle møde. Det er fredag, og det vil sige at der står dansk på programmet. Undervisningen foregår over Teams i grupper på kryds og tværs af klassen.

Nye rutiner

”Man føler, at der er den der rutine med, at man skal stå op og lave lektier (…)”, udtaler Natalie Larsen, som er elev i 9.v på Vinderød Privatskole.For Natalie er den virtuelle form for undervisning et fint alternativ til den normale skoledag. Hun understreger dog, at der ikke er nogen tvivl om, at hun hellere vil være til stede på skolen.

Som bekendt er alle afgangseksamenerne for landets 9. klasser aflyst, og det er nu standpunktskaraktererne, der i stedet bliver de endelige prøvekarakterer. Flere af klassens lærere har derfor besluttet at afholde prøveeksamener, for på den måde, at give 9.klasse en fornemmelse af, hvordan det er at sidde ved det grønne bord. Skoleleder Dorte Lindhardt er begejstret for lærernes løsning, som hun mener vil ruste de fleste elever rigtig godt i deres videre skoleforløb.