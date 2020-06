Skolegård med plads til læring

"Elevtallet på skolen øges hele tiden. Vi får en stor 0. klasse med 40 elever i kommende skoleår, og vi har allerede nu 36 børn skrevet op til skolestart i august 2021, så jeg mener, det er nødvendigt at kunne tilbyde eleverne et legemiljø, som også lægger op til læring", fortsætter skolelederen.

"Vi har i samarbejde med producenten fået skabt et kombineret lege- og læringsmiljø, hvor der er mulighed for bevægelse samtidig med, at tal og bogstaver bliver brugt til opbygning af ord og regnestykker", fortæller skoleleder Dorte Lindhardt Dahl.

Første hop i trampolinen

Gården blev åbnet mandag morgen, hvor fem elever klippede de fem snore, som var sat op rundt om legepladsen, mens renoveringen stod på.

Med til byggeprocessen hører også, at skolens værdier er skrevet med rødt i faldunderlaget under det eksisterende klatrestativ.

"Værdierne er meget vigtige for os i dagligdagen, så nu er de ikke til at overse", siger skolelederen, inden hun, til stor morskab for eleverne, tager de første hop i de to trampoliner.

Herefter blev der åbnet for alle, som ville klatre, stave, regne, hoppe eller bare sidde og kikke på kammeraterne.