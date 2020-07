Skaterhallen atter åben

"Vi er rigtig glade for at komme her, og har gennem længere tid fulgt med på stedets webside, hvornår det ville åbne igen, det er superfedt at det nu endelig kan lade sig gøre, at skate her igen", lyder det samstemmende fra de to drenge.

Renovering og rengøring

Efter et par måneder begyndte landet så småt at åbne op igen, men ikke i skaterhallen, her valgte man at bibeholde lukningen for en tid, og i stedet bruge tiden på at renovere og rengøre lokalerne helt til bunds:

"Den seneste måned er brugt til at pifte stedet lidt op og hele hallen har gennemgået en omfattende 'makeover'", fortæller Frederik Germann, byrådsmedlem og formand for UKC som Olliestedet hører under. Frederik Germann fortsætter: