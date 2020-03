Sjælden gæst: "En mester i camouflage"

I et sivbælte ved Arresøs bred opdagede Jørgen Didrichsen forleden en fugl, som ikke ofte ses på disse kanter: Rørdrummen.

"Rørdrummen er en sjælden gæst, og selvom den befinder sig i søens sivbælte, formår den - da den er en mester i camouflage - at holde sig skjult. Dens kald er særpræget, idet det lyder som når man puster i en flaske. Vi bor så at sige på bredden af Arresø og har derfor mulighed for at se og høre den fra tid til anden," fortæller Jørgen Didrichsen, Auderød, som lykkedes at få et billede af den godt camouflerede fugl.