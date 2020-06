Se billedserie Her blomstrede for få dage siden den fredede Røllike Gyvelkvæler, som i Danmark kun findes ved Hald Strand.

Sjælden blomst skåret ned ved en fejl

Røllike Gyvelkvæler findes kun ét sted i landet, og det er her i Halsnæs. Den er fredet og må ikke hverken plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges

Halsnæs Avis - 12. juni 2020 Af Kim Larsen

NATUR Fredag ved middagstid kom denne besked til redaktionen fra Pelle Pedersen, sommerhusejer ved Hald Strand:

"Hej med jer. Kommunen er i øjeblikket i gang med at ødelægge den fredede plante Røllike Gyvelkvæler, der kun findes ét sted i Danmark - på engen ved Hald Strand. Kommunen høster græs, selvom planten for længst er kommet op grundet det tidlige forår. Resultatet er, at planterne hugges ned i hobetal. I burde kontakte kommunen og høre om de har styr på, hvordan de fredede planter skal behandles."

En fejl Vi ringede straks til leder af Natur og Miljø, Lis Vedel, som på dette tidspunkt ikke havde hørt om sagen:

"Hvis det er sket, så er det en fejl. Den plante findes ingen andre steder i Danmark, så vi er meget stolte af at have den her i Halsnæs, og vi gør alt for at pleje området, netop for at sikre bestanden af Røllike Gyvelkvæler. Det følger jeg op på med det samme."

Det vil ikke ske igen En time senere har Lis Vedel tjekket op på sagen og fortæller:

"Vi har tidligere slået området om efteråret, men for nogle år siden er vi gået over til forår, fordi vi vurderede, det var bedre. Og tællinger viser, at plejen har været succesfuld - i 2019 var der rekord mange planter."

"De plejer at blomstre sidst i juni og ind i juli, og slåningen er sket indenfor den sædvanlige frist, som er 21. juni. Men det varme forår må have fremrykket blomstringen, og det er ikke blevet tjekket inden slåning."

"Det er ærgerligt, at nogle af blomsterne er slået ned, men der en variation i, hvornår området blomstrer. Det sker hen over en periode, så vi forventer, at der kommer flere blomster de kommende uger."

"Men vi har så lært, at de nogle år kan blomstre endnu tidligere, end vi før har set. Fremover skal der tjekkes lige før slåning, om blomstring er gået i gang," fastslår Lis Vedel.

FAKTA Røllike-Gyvelkvæler har mørk stængel og blåviolette blomster, som kan ses i juni og juli. Den bliver 15-45 cm høj.

Røllike-Gyvelkvæler har ingen bladgrønt og dermed ingen fotosyntese, men får sin næring ved at snylter på rødderne af almindelig røllike.

Røllike-Gyvelkvæler findes kun et sted i Danmark, i Nordsjælland, på åbent et græsareal med sandet jordbund. Dette voksested er beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven .

Røllike-Gyvelkvæler er listet som sjælden på den danske rødliste 1997. Planten er fredet og må ikke hverken plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.

Kilde: mst.dk