Artiklen: Sigtet for narkokørsel efter uheld

Sigtet for narkokørsel efter uheld

En ung bilist fra Liseleje blev sigtet for både spiritus- og narkokørsel efter et uheld i Melby natten til mandag.

Kl. 01.56 anmeldte en kvinde, at hun hørte et stort brag udenfor på Tollerupvej, og da hun undersøgte forholdet, kunne hun se, at en bil havde påkørt en stensætning.

En patrulje blev sendt til stedet, hvor føreren af bilen, en 20-årig mand, blev skønnet påvirket af alkohol, ligesom han også fik narkometeret til at slå ud. Bilisten blev derfor sigtet for spirituskørsel og narkokørsel, hvorefter han blev taget med til udtagning af blodprøve, der skal fastslå den eventuelle grad af påvirkning. Der skete umiddelbart ingen personskade ved uheldet, oplyser politiet i døgnrapporten.