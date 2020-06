Shop 19 flytter til I Noord

Tidsvarende og opdateret

Indehaver Kim Antonsen ser frem til en ny og spændende forretning der åbner op til efteråret:

"Naturligvis gør man sig nogle tanker, når man vælger at forlade de vante lokaler, men her ser jeg nogle fantastiske muligheder for at præsentere en helt ny, tidsvarende og helt opdateret forretning i nogle lokaler der giver helt nye muligheder", siger Kim Antonsen. Han tilføjer:

"Samtidig har jeg en meget stor tiltro til selve centerprojektet, det er meget spændende det som foregår".

Navn og konstellation forbliver den samme i forbindelse med flytningen til I Noord, men det vil blive med et helt nyt udtryk, at der bliver lukket op til den nye forretning til oktober: