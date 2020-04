Ser frem til normale tilstande

Men både Walter Christophersen (DF) og Michael Thomsen (V) glæder sig dog over, at der nu er kommet gang i udvalgsarbejdet igen.

En lille løftet pegefinger

"Vi har holdt udvalgmøde via Skype i begge de udvalg, jeg er med i (Miljø og Plan samt Skole, Uddannelse og Dagtilbud), og det har fungeret udmærket. Der er konsensus om de fleste emner, dem går vi så hurtigt hen over for at forholde os til de emner, hvor meningerne kan være mere delte. De synes jeg faktisk har fungeret godt," fortæller Walter Christophersen og fortsætter: