Sejlklubbens SUP-afdeling søsat

Han sagde at den nye moderne SUP padlesport har sejlkubben taget til sig bl.a. ved at uddanne instruktører så man kan tilbyde sporten til mange borgere, der måske har set og prøvet den i udlandet. Han var glad for at åbne denne aktivitet. Han nævnte kommunens tiltag og støtte til området som fritidsområde og nævnte også den nye bade afdeling, og de gode bade forhold, der nu er på vestmolen ud til fjorden.

Borgmester Steffen Jensen åbnede kl. 11 dagen med at sige at Halsnæs er godt udrustet med vand på alle sider og at der derfor også er en bølge i kommunens logo. Sejlere og roere var folk man kan ty til da de er folk, der ved noget om at nyde vandet og dele glæderne ved vand.

Frederiksværk Lystbådehavn er et godt udflugtssted for mange borgere, næsten uanset hvordan vejret er. I søndags, med åbent hus i Sejlklubben og i Roklubben, var vejret lidt i det lidt voldsomme hjørne med lidt regn og blæst, men også med sol og solstrejf.

Tredobbelt kanonsalut

Sejlklubbens formand Jan Svendsen talte derefter og takkede for støtten til oprettelsen af den nye SUP afdeling i sejlklubben og sagde, at man med SUP afdelingen netop tænkte på de mange, der ikke selv har båd, men kan lide vand og friluftsliv – og at det må være en god sport for politikere, der jo som man siger nærmest ’kan gå på vandet’.

Han nævnte dernæst de mange aktiviteter som sejlklubben kan tilbyde og at man i dagens anledning havde lavet emne-stande rundt omkring udenfor klubhuset, hvor man ved hver stand kunne få oplysning om aktiviteten af de personer, der var udstyret med gulgrønne veste.

Han nævnte standene fra en ende af: Krabbeholdet og aktiviteter for de yngste (5–8 år), dernæst afdelingen for juniorer (ca. 8–15 år) som en anden aktivitet, bla. med de populære Optimistjoller, dernæst SUP afdelingen og Sejlerskolen for voksne, der gerne vil lære at sejle, og til sidst det, der fylder mest i havnen, seniorsejlerne, de mange både og klublivet, hvor man kunne se både i vandet og at komme om bord.

Søndagens aktivitet var i samarbejde med Roklubben og formanden bød til sidst alle velkommen med en tredobbelt kanonsalut fra signalkanonen – affyret af et af klubmedlemmerne, der er tidligere artillerist med bred erfaring fra feltet.