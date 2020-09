Schou: Det er en ond spiral

Men umiddelbart inden disse indskiftninger bragte Glostrup sig på 2-0 - igen ud af ingenting. Et bragende langskud blev tordnet op i det ene målhjørne uden chance for Christian Solhøj i kassen, og så var Hundesteds skæbne beseglet.

Herefter var det småt med målchancer i resten af halvlegen, det var en kamp med megen spil midt på banen. I 2. halvleg forsøgte Hundested at presse spillet fremad og jagte en udligning. Og med et kvarter tilbage var alt parat til en sidste offensiv satsning med friske kræfter klar til at gøre entre.

Finde melodien

"Det er så lidt der skal til for at det vender til vores fordel, og så er det dobbelt ærgerligt, at vi taber denne kamp. Men altså, vi må op på hesten igen og prøve at finde melodien så vi kan få vendt bøtten", sagde Michael Schou.

Allerede i den kommende weekend kan det ske, selv om det på forhånd kan ligne en meget svær opgave når rækkens førende hold, Herstedøster, kommer på besøg:

"Vi har mødt dem flere gange de seneste sæsoner, de kommer med masser af fysik og spiller med lange bolde, men umiddelbart er jeg ikke bange for dem", slutter Michael Schou.

Mens disse linier skrives er der dog uklarhed om kampen bliver spillet på lørdag. Hundested forsøger at udsætte kampen til november grundet manglende omklædnings og toiletforhold i Hundestedhallen.

I skrivende stund er der ikke kommet accept fra Herstedøster.