Sanse og yogaoplevelser i naturen

"Efter en livskrise tog jeg nogle nye skridt for at prøve at hele mig selv. Jeg blev vinterbader og issvømmer, tog et kajakcertifikat og begyndte at dyrke yoga, som jeg havde været glad for i min ungdom. Det lindrede alt sammen, og så opdagede jeg, at det især hjalp på humøret at gå til yoga, for når der var ferielukket, blev humøret dårligt igen", siger Anne Leonora.

Har du også hørt i medierne om begreberne 'natur som medicin', 'naturterapi' og 'skovbad'?. Og er du nysgerrig efter at prøve noget lignende?. Det kan du nu her i Halsnæs Kommune.

Naturen giver ro

"Jeg mærkede også, hvordan kroppen nyder at blive rørt på netop den blide måde, som yogaen tilbyder. Derfor bestemte jeg mig for at blive yogalærer. Undervejs blev jeg inspirereret til andre former for heling af sjæl og krop, og derfor begyndte jeg også en uddannelse som naturterapeut på et institut, der er startet af Lasse Thomas Edlev, som man lige nu kan se i Lægens Bord i tv", fortæller Anne Leonora.

"Naturen har jeg altid elsket, men under min krise mærkede jeg også, hvordan det at være ude og afprøve egne grænser gør en stærkere, men også at det at lytte, sanse, respektere og lære af naturen giver ro og fred i sindet. Så det vil jeg gerne give videre til andre".