Sæt lys i vinduerne 4. maj

På den historiske majaften i 1945 reagerede danskerne ved at rive mørklægningsgardinerne ned og lade lyset fra boligerne strømme ud i gaderne som et symbol på håb og den genvundne frihed. Mange danskere har siden da holdt fast i traditionen om at lade lyset strømme ud ved at sætte stearinlys i vinduerne om aftenen den 4. maj.

Hvis du tænder lys i vinduerne den 4. maj, så markerer du naturligvis 75-året for Danmarks befrielse, men du tænder også et lys for fremtiden.

Tradition i hævd

”Den 4. maj står som en utrolig betydningsfuld dag i Danmarks historie. Derfor er det er en god og vigtig tradition, at vi hvert år på denne dag markerer vores befrielse fra den tyske besættelsesmagt. I år tror jeg, at der er et særligt behov for at holde traditionen i hævd, fordi vi lige nu befinder os midt i den største krise siden krigen.

Vi har brug for at minde hinanden om, at der er håb forude, præcis som vi gjorde tilbage i 1945, så jeg håber, at der er mange, der ved aftentid vil sætte lys i vinduerne den 4. maj”, siger Helle Vibeke Lunderød.