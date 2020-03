På grund af corona virus så åbner Børnehjælpsdagen op for online salg af skrabelodder for private

Sælg lillebror-lodder online

For første gang siden 1926 åbner Børnehjælpsdagen op for, at privatpersoner kan sælge skrabelodder - og tjene penge til sig selv

Halsnæs Avis - 28. marts 2020 kl. 08:07 Af Thomas Quvang Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børnehjælpsdagens Lillebror Lotteri har i snart 100 år givet foreninger og skoleklasser mulighed for at tjene penge til deres fælleskasse. Nu åbner den danske hjælpe-organisation op for, at privatpersoner også kan tilmelde sig som sælgere. Det er første gang i historien. Privatpersoner tjener et fast beløb på 11 kroner pr. skrabelod, der sælges for 25 kroner. Salget foregår udelukkende online. Det kan summe op til en pæn fortjeneste til den enkelte sælger, der ikke løber nogen økonomisk risiko.

Økonomisk håndsrækning og win-win Beslutningen om at tilbyde privatsalg tager bl.a. afsæt i det faktum, at rigtig mange mennesker - pga. Coronavirus - må se sig om efter alternative indtægtskilder. Nogle har mistet deres job. Andre har brug for et ekstra tilskud. "Vi ser desværre, at rigtig mange mennesker har fået en økonomisk udfordring på grund af Corona-virus' indtog i Danmark. Derfor er vi rigtig glade for, at vi gennem Lillebror Lotteriet kan tilbyde danskerne en nem og helt risikofri indtjeningsmulighed", forklarer Børnehjælpsdagens direktør, Ina Thorndahl. Samtidig lægger hun ikke skjul på, at Børnehjælpsdagen har hårdt brug for at holde skrabelotteriet i live i en tid, hvor det normale dørsalg - og andet salg i det offentlige rum - stort set er lukket ned. Lillebror Lotteriet 2020, der startede den 1. marts, er nemlig en vigtig del Børnehjælpsdagens eksistensgrundlag.

Hvis salget af skrabelodder styrtdykker, så går det direkte ud over organisationens humanitære arbejde til fordel for anbragte børn og unge i Danmark. "Rigtig mange af vores trofaste foreninger og skoleklasser har forståeligt nok indstillet deres salg af fysiske lodder, som de ellers havde planlagt at sælge på gader og stræder. De privatpersoner, der nu vælger at sælge skrabelodderne online, hjælper dermed både sig selv, Børnehjælpsdagen og i sidste ende de anbragte børn. Med andre ord er det win-win på alle hylder", forklarer Ina Thorndahl.

Støtte og styrke til anbragte børn Børnehjælpsdagen støtter de anbragte børn gennem et væld af tilbud, der styrker deres sociale eller personlige kompetencer.

Tilbuddene spænder vidt fra individuelle udviklingsforløb og store camps til opfyldelse af personlige drømme, 1-dags-arrangementer, uddeling af bærbare computere samt konfirmationsgaver. Overskuddet fra Lillebror Lotteriet 2020 er med til at sikre, at Børnehjælpsdagen kan fastholde sin brede vifte af kompetencegivende tilbud til børnene og og de unge, der bor hos plejefamilier, på institutioner, opholdssteder eller for sig selv med støtte, i det, der kaldes 'efterværn'. "Alle, der vælger at melde sig som private sælgere, og alle der vælger at købe et skrabelod, yder et vigtigt bidrag til vores arbejde. Det er vi dybt taknemmelige for. Corona betyder på godt og ondt, at vi alle de næste par måneder færdes meget mere online. Vi håber derfor, at danskerne vil hjælpe os med at støtte de anbragte børn ved at bakke op om lodsalget på digitale platforme", afslutter Ina Thorndahl. Børnehjælpsdagen klarer al håndtering af ordrer, herunder distribution af de fysiske skrabelodder til køberne. Det betyder, at sælgerne kan koncentrere sig om salget.

Tilmelding som privatsælger kan ske på www.bhd.dk/privat-lodsalg.