Så er det tid for foreningerne til at få indtastet ønsker i forbindelse med årets hal og lokalefordeling

Så skal der bookes hal-tider

Mandag 17. februar åbnes der op for indtastning og tidsplan for årets hal-og lokalefordeling.

Ansøgninger om lokaler og faciliteter under denne fordeling foregår udelukkende ved indtastning i Halsnæs Kommunes lokalebookingsystem, Aktivhalsnaes.dk.

Når fristen for at ansøge om hal- og lokaletider er udløbet den 8. marts, vil administrationen trække en liste fra lokalebookingsystemet. Denne liste er grundlaget for det videre arbejde med hal- og lokalefordelingen.

Det er her vigtigt at understrege, at det ikke kan forventes, at ansøgninger indtastet efter den 8. marts tages i betragtning til hal- og lokalefordelingen. Samtidig er det foreningernes ansvar at sørge for, at en ansøgning er korrekt indtastet og afsendt i lokalebookingsystemet.

Skulle du eller din forening have mistet password eller glemt, hvordan man bruger systemet, er man velkommen til at skrive til: idraetshallerne@halsnaes.dk eller alshb@halsnaes.dk.