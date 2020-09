Så lykkedes det: Der kommer fibernet til Liseleje

Sådan skrev Michael Harjo Schmidt i et opslag sent mandag aften på Facebook.

"Det er en fantastisk følelse, at fire års arbejde nu kulminerer med, at det endelig lykkedes," siger han til Halsnæs Avis.

Michael Harjo Schmidt har siden 2016 arbejdet ihærdigt for at få etableret fibernet i området og været i dialog med flere fiberudbydere om sagen.

Nu kan han løfte sløret for, at den anden fiberleverandør ud over TDC, som han har været i dialog med de seneste tre måneder, nu har meldt ud, at de vil etablere fiber i Liseleje og omegn!