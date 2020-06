Selv om LOOP åbner dørene til centeret torsdag morgen, så fortsætter den gratis træning udendørs hen over sommeren

Så er fitness-pausen forbi

"Vi har taget alle mulige forholdsregler og er mere end klar til at byde vores mange medlemmer velkommen tilbage i deres lokale centre. Det har vi glædet os til i rigtig lang tid", siger direktør Brian Schneider. Han bakkes op af Janie Rantov fra LOOP i Frederiksværk:

Efter tre måneders nedlukning kan LOOP Fitness nu igen slå dørene op for fitnesshungrende danskere over hele landet, heriblandt Halsnæs.

Dog vil medlemmerne blive bedt om at hjælpe til med afspritning af maskiner og om generelt at følge Sundhedsstyrelsens råd om god hygiejne, når de bevæger sig rundt i centeret.

Træningen hos LOOP Fitness udføres på 16 fitnessmaskiner, som er opstillet i en cirkel, hvor medlemmerne træner selvstændigt og med god afstand mellem hinanden. Derfor er det muligt for LOOP at tilbyde træning på stort set samme vilkår som før nedlukningen.

"Vi har ordnet hele centret og flyttet rundt på alle maskiner, så der er to meter mellem alle, og man står nu vendt mod vinduerne på opvarmingsmaskinerne, så man ikke smitter andre ved udånding", fortæller hun.

To meter mellem maskinerne

Sommertræning fortsætter

Gæsterne vil opleve, at det meste er, som det plejer at være. Dog vil medlemmerne skulle spritte mere af, end de er vant til, og så opfordres alle selvfølgelig til at passe ekstra godt på sig selv og hinanden.

Udover at åbne dørene til indendørs træning, så fortsætter LOOP i Frederiksværk deres 'Halsnæs i Bevægelse' tilbud om gratis sommertræning:

"Vi drosler lidt ned, da der er nogle formiddagshold uden mange deltagere. Til gengæld er vores gåhold og motionshold meget velbesøgte, og det er sjovt og hyggeligt", siger Janie Rantov.