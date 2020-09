SYNSPUNKT: Bevar Artilleripladsen

FREDERIKSVÆRK På foreningens bestyrelsesmøde forleden dag var legepladsens placering på Artilleripladsen også til debat. Der var enighed i bestyrelsen om, at det en meget dårlig ide at omdanne Artilleripladsen til legeplads.

I de oprindelige planer var det tænkt ind at anvende skråningerne som tilskuerpladser ved et eventuelt amfiteater på den gamle Ågrillens placering. Kan dette fortsat lade sig gøre?

Flere fra bestyrelsen havde fået det indtryk, at man ville starte Mølledamsprojektet nede ved Turbinehuset med at bryde asfalten op og opføre de nye broer, inden man fortsatte arbejdet op mod Torvet og forbindelsen i den ende mod Gjethuset.

Så kunne man senere danne sig et indtryk af, om det vil være en god ide at lave Artilleripladsen om til en legeplads.

Her foreslås nemlig, at Artilleripladsen forlænges til og med Palæet, så kontakten til Gjethuset genetableres.

Her på den forlængede Artilleriplads ville man nemlig lægge stålrør i forskellige dimensioner, der appellerer til leg, bevægelse og ophold med reference til de støbte kanoner, der tidligere lå oplagret her.

Den udvidede Artilleriplads, Mølledammen og det fortættede torv vil på denne måde fletter sig ind i hinandens byrum og skabe en samhørighed med mindre forskydninger og overlapninger - står der at læse i afsnittet om Mølledammen, Torvet og Artilleriparken i oplægget til Stålsat By.

Hvis Halsnæs Kommune og Industrimuseet fortsat vil lave en legeplads med et historisk udgangspunkt, bør Byrådet træde i karakter og vælge at installere legepladsen på Krudtværkets arealer.

Der er intet nyt i det beskrevne. Alt, der er omtalt i dette indlæg, om at bevare Artilleripladsen, er omtalt i oplægget til Stålsat By.

Det virker bare ikke som om nogen har set eller læst vinderprojektet, som kommunen har fået lavet og betalt et anseligt beløb for.

Til gengæld ser vi, at man, i demokratiets navn med bl.a. borgermøder, tilsidesætter et ellers fint oplæg til et projekt, hvor et af byens gamle fortidsminder pludselig skal omdannes til moderne legeplads.