SUNDHED: Nedsat hørelse øger risiko for demens

Er du over 40, så få tjekket hørelsen en gang om året - ubehandlet hørenedsættelse giver øget risiko for demens

Hør godt efter, det er vigtigt!

Høretab kommer ofte gradvist, så mange bemærker ikke rigtig de forandringer, der sker. Nogen fortrænger det måske også og 'vender det døve øre til', hvis familie eller venner begynder at tale om, at man hører dårligt.

Ifølge Høreforeningen har mindst 800.000 danskere problemer med hørelsen. Og mange gør ikke noget ved det.

Men der er flere rigtig gode grunde til at tage høretab alvorligt. Nedsat hørelse gør det sværere at fungere i sociale sammenhænge, men høretab går ikke 'kun' ud over din mentale sundhed, den kan også påvirke din fysiske sundhed. F.eks. viser videnskabelige studier en sammenhæng mellem ubehandlet nedsat hørelse og demens.

Det var forskere på John Hopkins Instituttet i Baltimore, som først dokumenterede denne sammenhæng. 639 mennesker blev fulgt over en periode på 12 år. Undersøgelsen konstaterede, at der ved en mild ubehandlet hørenedsættelse var en 89 % forøget risiko for demens, mens personer med en kraftig ubehandlet hørenedsættelse fik 5-doblet risikoen for demens.

Dette studie er siden blev fulgt op af adskillige undersøgelser fra anerkendte universiteter over hele verden, som bekræfter en klar sammenhæng mellem ubehandlet hørenedsættelse og demens.

Alzheimers og andre demenssygdomme angriber hjernen og fratager gradvis den ramte evnen til at huske, til at forstå og til at formulere sig - identitet og personlighed forandres.