Forvaltningen har lavet fejl, som får udgifterne til kloakering af sommerhuse til at fremstå mindre, end de er. Arkivfoto: AdobeStock. Foto: Roman Milert - stock.adobe.com

SIDSTE NYT: Kloakeringssag skal gå om

Forvaltning erkender fejl i beregningsgrundlaget

Halsnæs Avis - 01. september 2020 kl. 14:08 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

HALSNÆS Udvalget for Miljø og Plan kommer til at kigge på kommunens spildevandsplan en ekstra gang.

I udvalget var der politisk uenighed om den del af sagen, der handler om kloakering af 2.176 sommerhuse langs Roskilde Fjord fra Ll. Kregme i nord til St. Havelse Strand i syd.

Efterfølgende har Thomas Møller Nielsen, Venstre, rejst tvivl omkring de økonomiske beregninger i sagen. Og det viser sig, at han har en pointe.

Udvalgsformand: Sagen skal belyses ordentligt

"Jeg har mandag aftalt med forvaltningen, at vi skal have sagen på igen. Der skal naturligvis ikke være tvivl om økonomien i sagen, så når Thomas Møller Nielsen påpeger, at der er usikkerhed, så er det klart, at det skal undersøges, " siger udvalgsformand Anja Rosengreen og fortsætter:

"Det ikke en hastesag, så det er bedre, at vi er sikre på, at sagen er ordentligt belyst, på alle parametre, end at den kommer hurtigt videre."

"Det ændrer dog ikke på min principielle holdning om, at vi er nødt til at kloakere vores store sommerhusområder," understreger Anja Rosengreen.

Udgifter fremstår for små Leder af Natur og Miljø, Lis Vedel, forklarer:

"Vi har desværre opdaget nogle fejl i beregningsgrundlaget, og derfor skal udvalget drøfte sagen igen."

"Først og fremmest har spørgsmålet om moms ikke været tydeligt nok beskrevet i den politiske sag. Derudover handler fejlen i beregningerne bl.a. om, at vi har taget udgangspunkt i 2019- tal frem for 2020-tal, og at vi ikke har medregnet et årligt fast bidrag."

"Fejl der får udgifterne til en kloakeringsløsning til at fremstå mindre, end de reelt er. Det beklager vi naturligvis," udtaler Lis Vedel.