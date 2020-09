SFs ønsker til budget

BUDGET-21 Halsnæs Byråd har været samlet til budgetseminar forud for årets forhandlinger om budget for 2021.

"Et budgetseminar, hvor der for en gangs skyld ikke skulle findes store besparelser," lyder det fra SFs to byrådsmedlemmer Anja Rosengreen og Olaf Prien.