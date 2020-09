Der er sat 27 mio. kroner af i budgettet over fire år til trafik- og infrastruktur i Halsnæs med fokus på ikke mindst trafiksikkerhed, cykelstier og fremkommelighed. Arkivfoto.

SF-aftryk på budgetaftale: Flere cykelstier og øget pædagogandel

SF har sat flere fingeraftryk i den budgetaftale, som hele byrådet står bag

30. september 2020 Af Kim Larsen

BUDGETAFTALE "I SF er vi glade for resultatet," lyder det fra partiets to byrådsmedlemmer Anja Rosengreen og Olaf Prien.

SFs fokus i budgetforhandlingerne har været den nære velfærd, grøn omstilling og samarbejdet med borgerne.

60 procent pædagoger

Et af de fingeraftryk, SF har sat, gælder kommunens dagtilbud:

"Vi hæver andelen af uddannet personale i dagtilbuddene til 60 % - vi håber at flere pædagoger vil søge til Halsnæs, og at institutionerne vil være kreative. Send opfordringer ud i deres netværk, når der slås stillinger op. Vi har brug for jeres faglighed," udtaler SF.

SF glæder sig også over, at kommunen på ældreområdet går tilbage til princippet om "ét plejecenter - én leder", som Venstre bragte ind i budgetkabalen.

"Det er vigtigt for kulturskabelsen på et center, at man er herre i eget hus, at man som leder er tilstede helhjertet og er en del af huset hver dag," udtaler SF.

Grøn omstilling

SF har været med til at sikre midler til en kommunal bæredygtighedsstrategi:

"Første levering er en potentialerapport i starten af det nye år, hvor vi skal afdække, på hvilke områder Halsnæs Kommune kan bidrage til den grønne omstilling, og hvilke konkrete tiltag vi skal kaste os over, for at få mest effekt for pengene."

Hunderevet og kystsikring

SF har også været bannerfører for at supplere Veluxfondens donation til Hunderevet, så revet kan etableres og stå klar primo 2021.

"Vi er med bevillingen til etablering af et stenrev, til glæde for dyre- og planteliv i havet, klar til at stemme for Nordkystens Fremtid - det store sandfodringsprojekt til kystbeskyttelse af Nordkysten," udtaler SF, som mener, at Hunderevet er med til:

"... at kompensere de ødelæggelser, vi påfører havbunden, når der skal indvindes store mængder sand til projektet."

Revet vil, udover understøttelsen af havets biodiversitet, være endnu et rekreativt tiltag for borgere og gæster i Halsnæs - dykkere, kajakroere, havsvømmere, undervandsjægere og fuglekiggere, fremhæver SF.

Cykelstier

En af de helt store SF-mærkesager igennem årene har været cykelstier.

Der er i budgettet afsat 27 millioner over de næste fire år til at udmønte den trafik- og infrastrukturstrategi, som har fokus på ikke mindst trafiksikkerhed, cykelstier og fremkommelighed.

Borgerinddragelse

2021 byder på flere store udviklingsprojekter. F.eks. Helhedsplan for Hundested by, Arctic Center og udarbejdelse af klima- og bæredygtighedsstrategien.

"Det har været vigtigt for SF, at budgetsamarbejdet har anerkendt, at disse projekter inkluderer et åbent samarbejde med borgerne, så vi sikrer, at udviklingen har bred opbakning og medejerskab hos alle."

