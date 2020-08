Anja Rosengreen (SF): "Denne lykkelige afslutning er et resultat af mange menneskers gode vilje og evne til samarbejde."

SF: "En lykkelig afslutning"

Omstridt boligprojekt på Nordmolen erstattes af arktisk centerprojekt - det startede med, at Anja Rosengreen mødtes med borgmesteren over en kop kaffe

NORDMOLEN "Det har altid været vores drøm i SF, at Nordmolen skulle være for alle," sagde viceborgmester Anja Rosengreen på pressemødet, hvor de nye planer for Nordmolen blev afsløret.

"Det er ret unikt, at det er lykkedes at mødes om noget andet, end det, der var lagt op til," fortsatte hun.

Borgmester Steffen Jensen (S) fortalte på pressemødet, at det startede at han og Anja Rosengreen "drøftede nogle tanker" omkring Nordmolen over en kop kaffe hjemme i privaten.

De tog kontakt til Michael Thomsen (V), som var på at gøre et forsøg på at bane vej for et arktisk center på Nordmolen.

Og så fik Børge Larsen, formand for Hundested Havn, et telefonkald.

Det blev starten på nye drøftelser om Nordmolens fremtid.

En drøm er gået i opfyldelse

Anja Rosengreen fortæller her om forløbet:

"I SF har vi hele tiden drømt om et Arktisk center, så vi er meget glade."

"Vores tilgang har været, at vi ville påvirke udviklingen på havneområdet mest muligt, uanset hvilken beslutning det måtte ende med. Det troede vi på skete bedst ved at udvise respekt for andres ønsker og synspunkter."

"Jeg mener, at det er min rolle som politiker at 'blive siddende ved bordet' og blive ved med at tro på, og arbejde for, at ting kan flytte sig."

"Politik ER et håndværk, du skal oparbejde tillid og troværdighed for at dine samarbejdspartnere overhovedet træder ind i et fortroligt rum sammen med dig. Det kan være en gyser og en tålmodighedsprøve nogen gange."

"Nordmolen er et af de længst varende gys, jeg har stået i, og jeg har måttet arbejde på mange planer samtidigt for at kunne være dagsordensættende. Der er jo aldrig garanti for, at man får sine førsteprioriteter opfyldt. Men jeg giver aldrig op, før 'den fede dame synger' - og det var en succes denne gang."

"Denne lykkelige afslutning er et resultat af mange menneskers gode vilje og evne til samarbejde. I SF glæder vi os meget til processen med at udvikle et Arktisk center og håber at alle vil arbejde positivt sammen om opgaven," tilføjer Anja Rosengreen og ser både træt og glad ud.

