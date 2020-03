Ikke alt er nødvendigvis fryd og gammen i børnefamilierne i denne tid. Halsnæs Kommune har oprettet en rådgivningslinje, man kan ringe til som forældre. Arkivfoto: Adobestock. Foto: feliks szewczyk/pikselstock - stock.adobe.com

Ring og få råd om børn

Halsnæs Avis - 31. marts 2020 kl. 11:33 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

RÅDGIVNING Hverdagen ser meget anderledes ud her under coronakrisen. Mange arbejder hjemmefra, skoler og daginstitutioner er lukkede, og familier skal derfor finde nye måder at være sammen på.

"Nogle familier kan have ekstra store udfordringer, fordi nogle børn reagerer voldsomt på, at hverdagens rutiner er anderledes, og det kan være svært at aktivere børn og unge."

"Når alle i familien føler sig pressede, utrygge eller ensomme over den nye situation, kan der nemt opstå konflikter, som kan udfordre familien i en svær tid. Derfor tilbyder Halsnæs Kommune nu telefonrådgivning til forældre, børn og unge bosiddende i Halsnæs kommune, som oplever at have behov for råd og vejledning omkring børn og unges problemer."

Det skriver Halsnæs Kommune på sin hjemmeside.

Man kan ringe og få råd og vejledning på 4778 4165, telefonen er åben mandag 9-16, tirsdag 9-15, onsdag 9-15, torsdag 9-17 og fredag 9-14.

Telefonen er bemandet af socialfagligt personale, som har mulighed for, om nødvendigt, at skabe kontakt til andre relevante fagprofessionelle så som psykolog, sundhedsplejerske, familiebehandler og forebyggelsessocialrådgiver.