Rigtige Mænd: Tilmeldingen er åben

Og netop som disse linier skrives, så åbnes der for tilmeldingen til det populære mande-race som foregår lige midt i centrum af Frederiksværk. Tilmeldingen foregår via hjemmesiden www.Sportstiming.dk og man skal blot søge under titlen 'rigtige mænd'.

I lighed med de tidligere år som foregår Rigtige Mænd Løbet som et stjerneløb med Krudtværksplænen som udgangspunkt og så med 6-8 forskellige opgaver rundt omkring i byen som skal løses. Hvert hold stiller med tre mand, og som eneste hjælperedskaber, udover 'rugbrødsmotoren', må to cykler benyttes.

"Dato og tidspunkt er rykket lidt i forhold til de sidste par år, vi håber, at det kan trække endnu flere deltagere", fortæller Kurt Brun Kristensen, formand for Firmaidræt Frederiksværk. Tidligere blev arrangementet afholdt på 'Fars Dag' - den 5. juni med start kl. 19.

Gengangere og nye opgaver

Som altid venter der deltagerne nogle spændende opgaver undervejs i løbet, og uden at røbe for meget, så løfter Kurt Brun Kristensen sløret for hvad der venter:

"Jamen opgavelisten er ikke helt på plads endnu, men jeg kan sige, at der bliver nogle helt nye opgaver i forhold til de senere år, men der bliver også nogle gengangere. Altså den frygtede 'Containerbane', den er der stadig og som noget helt nyt kan jeg afsløre en opgave der hedder 'Amazon' som kræver et rullende samarbejde", smiler Kurt Brun Kristensen.

Hermed kan der så kun opfordres til at sætte kryds i kalenderen. Det plejer at være en hård, men hyggelig og svedende fornøjelse for deltagerne og samtidig en publikumsmagnet for de trofaste heppere og tilhængere.