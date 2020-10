Restriktioner slukker café-drømmen før tid

Pia Reinholm og Neil Taylor havde oprindeligt tænkt, at deres virke i Café Torup skulle være et fem-årsprojekt, men udviklingen i coronasituationen har fået dem til at stoppe nu efter godt fire år.

"Restriktioner gør det ikke ligefrem nemt at drive café. Hellere slutte på toppen og gå med en god oplevelse derfra, end det modsatte," fortæller de to cafeejere.

"Vi gav os selv 110% i de fire år, for det er en livsstil at drive café – som desværre også betyder, at der ikke er så meget tid til noget andet. Vi har prøvet det før, da vi drev kro i det engelske, også i en lille landsby, så vi vidste godt, hvad vi gik ind til. Derfor lovede vi hinanden, at det var et 5-års projekt, da vi nu var 30 år ældre end dengang”.

Pia Reinholm og Neil Taylor konkluderer, at det har været nogle gode år med mange gode kunder i Torup, men det også haft sine omkostninger: "Jeg føler, at jeg har løbet et maratonløb, nærmest et fire år langt ét, så nu trænger jeg til en kontorstol igen - et eller andet sted,” fortæller Pia, og Neil supplerer:

”Jeg føler nærmest, at der snart gror gulerødder ud af ørerne på mig med al den mad, jeg har lavet, og jeg vil helst ned i arbejdstid nu, da jeg begynder at mærke de 42 år som kok.”