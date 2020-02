Reparationer klares på stationen

Torup Deleværksted er rykket ind på Dyssekilde Station i Torup, og har fået nyt navn: Repair Café.

Deleværkstedet har før fungeret under Torup Ting, men samtidigt med at det er flyttet sammen med projektet Sykkel med bl.a. udlejning af diverse specialcykler, har værkstedet i stationsbygningen meldt sig under fanerne i den landsdækkende organisation Repair Cafe Danmark.

"Så Torup, Årets Landsby 2019, er også i denne sammenhæng på Danmarkskortet," udtaler lederen Kristian Dall og beretter om de grønne perspektiver.

"At reducere affald, ændre forbrugsmønstre og skabe viden om og lyst til grøn omstilling. Det gør vi bl.a. på lokale non-profit reparationscafeer, ved at vise forbrugerne, at det er muligt at reparere ting, frem for bare at kassere og købe nyt. Men ikke mindst vil vi være med til at redde klimaet. Det gør vi ved at bidrage til at reducere affald, ændre forbrugsmønstre og skabe viden om og lyst til grøn omstilling - og påvirke lovgivningen, så ting i højere grad bliver produceret med mulighed for reparation. Det er ikke altid let," siger han og pointerer, at mange produkter er bevidst designet til ikke at kunne skilles ad og få udskiftet reservedele.

"Vi vil arbejde på at reducere produktionen af produkter, der ikke kan repareres. Producenter bør certificeres med et varemærke, når de udvikler produkter, hvor dele let kan udskiftes. Vi ønsker retten til at reparere," slutter Kristian Dall fra reparationscafeen, der tæller tre 'pilfingre' med forstand på at skrue, måle, lodde og mange andre opgaver.