Renovering på tom skole

Eleverne har haft fjernundervisning i ugerne op til påske, og det har været en anledning til at sætte gang i renovering i kommunale skolebygninger.

Magleblik Skole i Frederiksværk har stort set været tom, bortset fra nødpasning for SFO-børn, men der har også været håndværkere forbi for at ordne forskellige opgaver: Ristene i samtlige afløb på skolen blevet ordnet, og malere har sørget for, at både gymnastiksalen og et stykke af gulvet på skolens legegang er blevet malet, så det står knivskarpt, når eleverne på et tidspunkt vender tilbage.

"Især malerarbejdet er markant lettere at udføre og passe på mens malingen tørrer, når der ikke er elever på skolen. På det punkt er den specielle tid blevet brugt konstruktivt samtidig med, at det lokale erhvervsliv holdes i gang," oplyser Halsnæs Kommune, der har valgt at fremrykke nogle renoveringsopgaver for at hjælpe bl.a. håndværksvirksomheder med at holde gang i hjulene, og de nævnte opgaver på Magleblik er blandt de fremrykkede projekter.