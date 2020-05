Se billedserie Rengøringspersonalet ifører sig beskyttelsesdragt, visir og maske, når der skal gøres rent i lokaler, hvor der har opholdt sig børn, som er blevet syge og sendt hjem. Det særlige beskyttelsesudstyr har været indtil videre været i brug 20-25 gange, vurderer rengøringsleder Hanne Højer. Foto: Jan Stephan.

"Rengøringen fortjener et skulderklap"

Flere brancher ligger mere eller mindre stille her under coronakrisen, men rengøringsfolkene har mere travlt end nogensinde

Halsnæs Avis - 12. maj 2020

HALSNÆS God rengøring spiller en nøglerolle i bekæmpelsen af coronavirus. Overlæge ved Statens Serum Institut, Elsebeth Tvenstrup Jensen, har til Fagbladet FOA forklaret det således:

"Coronavirus kan overleve på overflader i op til 48 timer. Særligt godt overlever den i biologiske rester som fingeraftryk med rester af snot eller sekret fra host og nys på et håndtag eller en bordplade. Men hvis man gør overfladen rent med vand og sæbe, fjerner man både den beskyttelse, som gør det muligt for virus at overleve, og man påvirker den fedtholdige kappe, der gør, at virus overlever, og den vil derfor dø langsomt."

Dobbelt op på rengøring Mens nogle brancher har ligget mere eller mindre stille de seneste måneder, så har folkene i rengøringsbranchen haft rygende travlt. Også her i Halsnæs:

"Vi har rigtigt, rigtigt travlt. Det har vi haft siden dagtilbud og skoler genåbnede, fordi der skal gøres ekstra rent," fortæller leder af Rengøringsvirksomheden i Halsnæs Kommune, Hanne Højer, og fortsætter:

"Alle skoler og dagtilbud får nu to rengøringer dagligt - det er dobbelt op. Og det er rengøring med ekstra fokus på kontaktpunkter, altså alle overflader man kommer i berøring med, lige fra borde til toiletknopper."

"Før gjorde vi rent i tiden fra kl. 5-13, det har vi udvidet til kl. 5-18. "

"Rengøringen er blevet opgraderet med 25 ekstra ansatte ud over de 70, vi var i forvejen. Det tog 4-5 dage. Vi var så heldige at have tyvstartet lidt, idet vi havde ansat 12 vikarer til at afløse i forbindelse med noget kursus," fortæller Hanne Højer.

De 25 ekstra rengøringsassistenter er blevet ansat på fuld tid i 12 uger - i første omgang.

Coronakit En stor del af rengøringen foregår, mens skoler og dagtilbud er åbne. Det giver selvfølgelig lidt ekstra udfordringer i forhold til f.eks. at holde den rette afstand.

Under den daglige rengøring bruges ikke nogen særlige værnemidler, men der ligger coronakit klar til brug, hvis nødvendigt.

"Det sker jævnligt, at et barn er blevet syg i skole, børnehave eller vuggestue og bliver sendt hjem. Så ifører man sig et coronakit, som består af beskyttelsesdragt, visir og maske, når der skal gøres rent i de rum, som barnet har været i," fortæller Hanne Højer.

Sprit nok Rengøringsvirksomheden står også for at forsyne alle kommunale virksomheder med f.eks. værnemidler, håndsprit og håndcreme.

I begyndelsen af coronakrisen var der i en periode mangel på håndsprit mange steder, men ikke i Halsnæs Kommune:

"Vi var på forkant med situationen. Jeg havde sørget for et lille lager, så vi har været godt kørende," fortæller Hanne Højer.

På det seneste er der blevet brug for ekstra håndcreme, da mange børn var ved at udvikle eksem som følge af den hyppige håndvaskeri.

Fortjener skulderklap "Der er mange som hylder sygeplejersker og andet sundhedspersonale, og det er fuldt fortjent. Men i offentligheden virker det som man lidt glemmer den indsats, som rengøringsfolkene yder."

"Vores borgmester har været ude og sige tak, det er vi rigtig glade for," skynder Hanne Højer sig et tilføje, inden hun slutter med at slå fast:

"Rengøringsfolkene fortjener at få et klap på skulderen. De har virkelig knoklet - og de knokler fortsat."