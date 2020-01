Rekordlavt antal indbrud i 2019

HALSNÆS Statistik kan som bekendt læses på mange måder. Kvartalsstatistikken for indbrud i private boliger viser et stigende antal indbrud i Halsnæs Kommune fra 1. kvartal (19) til 4. kvartal (48) i 2019.

Bo trygt arbejder for at sænke antallet af indbrud og øge trygheden i danske hjem. Bag indsatsen står TrygFonden og Foreningen Realdania sammen med Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.

"Det er en rigtig god nyhed, at vi har haft så relativt få indbrud i Danmark sidste år, når vi sammenligner med tidligere år. Det er resultatet af mange menneskers, nabolags og organisationers indsats for at gøre livet surt for indbrudstyvene, og det er noget, vi alle bør glæde os over", siger Britt Wendelboe, programleder i Bo trygt-samarbejdet.

FAKTA 5 vigtige råd mod indbrud:

1. Vær en god nabohjælper

2. Tænd lys ude, og trim hækken

3. Gør det svært at bryde ind

4. Brug sikre betalingsformer, når du køber brugt

5. Ring 114 ved mistanke om indbrud



Nabohjælps app

120.000 har (pr. 15. januar 2020) hentet Nabohjælps app, som giver mulighed for at:

danne netværk med alle nabolagets nabohjælpere

skrive, læse og kommentere advarsler i dit nabolag

arrangere feriehjælp

Gør det svært for tyvene

Hos Bo trygt oplever man en stor interesse for, hvordan man mest effektivt forebygger indbrud – både ved at gøre det sværere at bryde ind ad vinduer og døre og ved at organisere sig med nabohjælp.

"Det bedste, man kan gøre for at forhindre indbrud, er at gøre det vanskeligt for indbrudstyvene at komme ind. Jo længere tid, det tager at bryde ind, jo større er chancen for, at tyvene opgiver. Det er både sund logik og det, videnskaben siger om indbrudsforebyggelse," siger Britt Wendelboe og fortsætter:

"Nabohjælp er også et effektivt middel til at forhindre indbrud, så jeg kan kun opfordre til, at man downloader Nabohjælps-appen og organiserer sig med sine naboer. Hvis tyvene fornemmer, at der bliver holdt øje ind over hækken, og at alle hilser på fremmede personer i kvarteret, så øges chancerne for, at de lister af igen, fordi de ikke vil genkendes."