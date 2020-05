Regler og forbud i det lune forårsvejr

Bededagsferien er godt i gang, og forårsvejret viser sig fra sin bedste side, hvilket er en anledning til at minde om reglerne for at holde afstand og undgå, at for mange mennesker er samlet på det samme sted, oplyser Halsnæs Kommune.

"Vi har et fælles ansvar for at huske at følge myndighedernes retningslinjer.

Der er mange dejlige steder i Halsnæs, hvor det under normale omstændigheder er oplagt at være mange mennesker samlet," melder kommunen og minder om forsamlingsforbuddet, som gør at der maksimalt må være ti mennesker samlet.

"Og så er det vigtigt at holde afstand til hinanden, lige gyldigt hvor mange mennesker man er. Hvis du kommer til et sted, hvor der allerede er det antal mennesker, som forsamlingsforbuddet tillader, så vend om og tag et andet sted hen," står der bl.a. på halsnaes.dk

Kommune og politi har udpeget nogle hot spots, eksempelvis havne og andre populære områder, der løbende bliver holdt øje med. Bødeblokkene ind til videre ikke været fremme, og forleden tweetede Nordsjællands Politi: "Nu står Store Bededag for døren, og i den anledning har vi et fromt ønske: Nemlig, at I fortsætter den gode stil, giver plads og holder afstand, når I er sammen – for vi vil hellere have, at I bidrager til at passe på jer selv og hinanden end til bødekassen."