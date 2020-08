Redningsfolk slår rekorden

Med over 100 aktioner til søs har de frivillige redningsfolk på DSRS Lynæs haft en del at se til siden sejlsæsonens begyndelse.

I løbet af weekenden og i starten af denne uge er det blevet til en håndfuld aktioner med hjælp til lystsejlere, der har alarmeret om grundstødninger, motorstop eller andre defekter, mens en af de mere usædvanlige aktioner var søgning efter observation af en uidentificeret genstand på fjorden. Det viste sig at være en haj, altså en oppustelig badehaj.

"Det viser bare, at vi bliver kaldt ud til mange forskellige ting, og vi har haft meget travlt i år med 126 udkald indtil nu. Det er flere end de tidligere år på nuværende tidspunkt i sæsonen," siger stationsleder Bo Vinthen-Johansen, som konstaterer, at der har været mange nye sejlere ude: "Rigtig mange er stødt på grund, og det er en af de typiske begynderfejl, men selv erfarne sejlere har prøvet det. Man lærer noget af at kvaje sig."

Ny båd på vej

Stationslederen på DSRS Lynæs kunne tidligere på året melde om en udfordring med mandskabsmangel, og senere er en anden problematik kommet til.

"Der er kommet flere frivillige til, og det har været tiltrængt, for de mange udkald kan godt slide på mandskabet. men tidligere på sæsonen stødte vi på det problem, at vi ikke havde dragter nok. De kan ikke bare sprittes af, og af coronahensyn skal de være ubrugte 72 timer. Vi har lige nu sommerdragter nok, men senere kommer vi til at mangle dragter til koldt vejr. Fundraising er i gang," fortæller Bo Vinthen-Johansen, der bemærker at nyt grej i den tunge vægtklasse er på vej: Ny hurtig båd doneret af Mærsk fonden.

Den nuværende båd er mere end 10 år gammel og er efterhånden ved at være slidt. I øvrigt er der optræk til 10 års fødselsdag for redningsstationen i nærmeste fremtid.