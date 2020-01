Redningsfolk afbryder vinterpausen

Dansk Søredningsselskab Station (DSRS) Lynæs plejer at holde vinterpause mellem 15. november og 1. april for vinterklargøring af materiel, men i modsætning til tidligere år har der også her i vintermånederne været bud efter de frivillige redningsfolk.

"Vi har været i aktion på fjorden flere gange, så der er et behov for at stationen holdes åben. Derfor har vi knoklet med at få båden klargjort, og vi er klar til udrykning," fortæller stationsleder Bo Vinten-Johansen og fortæller, at det er muligt at komme i kontakt med vagthavendepå telefon 27601103, hvis der er behov for hjælp til søs, ligesom DSRS står til rådighed for Forsvarets reningstjeneste JRCC, Beredskabet, Politi m.v.

DSRS Lynæs har 16 frivillige og vil til foråret forsøge at rekruttere en håndfuld nye redningsfolk.