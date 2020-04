Kim Michelsen, en af Team Arresøs bærende kræfter, kan glæde sig over en ny sæson i Kvalrækken Foto: Jan Stephan

Send til din ven. X Artiklen: Reddet på målstregen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Reddet på målstregen

Et fuldstændig vanvittigt scenarie redder Team Arresøs herrer fra en stensikker nedrykning

Halsnæs Avis - 11. april 2020 kl. 07:09 Af Thomas Quvang Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Løbet vart kørt, tabellen fortalte sit tydelige sprog - Team Arresøs herrer måtte bide i det sure æble og erkende en nedrykning fra Kvalrækken til Serie 1. Men så kom coronaen, og for Arresø-herrerne betød det et scenarie som absolut ingen havde set komme. Holdets træner Thomas N. Thomsen forklarer:

Rækkerne suspenderes "Vi står og mangler tre kampe, da forbundet vælger at suspendere rækkerne i forbindelse med statsministerens nedlukning af landet. Det viser sig så, at vores sidste gældende kamp, er den hvor vi hjemme besejrer Vidar fra Vanløse og overhaler dem i tabellen". "Således ligger vi efter den kamp næstsidst i rækken, men med syv point op til Helsingør der ligger placeret lige over os og den stiplede linie, en placering der giver en kvalkamp om forbliven i rækken. Med kun seks point tilbage at spille om, er vi derfor nede", fortæller Thomas N.Thomsen. Forvirret ja - men det bliver endnu mere kryptisk:

Uafgjort i 3. division "Samme eftermiddag spiller Helsingør og Amager mod hinanden i 3. division. Og i denne match udligner Amager få sekunder før tid og sikrer uafgjort. Det resultat betyder, at Helsingør rykker under nedrykningsstregen, og med suspenderingen af rækkerne direkte ned i Kvalrækken, hvor de jo har et hold i forvejen, og det må man ikke så derfor rykker Helsingørs hold direkte ud af netop kvalrækken, og Vidar samt vi rykker en placering op i tabellen. Så ligger vi over den stiplede linie", siger Thomsen og tilføjer: "Havde Helsingør vundet den omtalte kamp i 3. division var vi rykket ned. Og for at slå den sidste krølle på scenariet, så har forbundet aflyst alle op og nedrykningskampe, slutstillingerne står ved magt, og selv om vi for en måned siden var soleklare nedrykkere, så er vi i kvalrækken når næste sæson fløjtes i gang". At Team Arresø skulle kigge nedad i tabellen lå på ingen måde i kortene da sidste sæson blev afsluttet.

Målsætningen var top 4 Da havde holdet opnået klubbens bedste pointmæssige resultat på herresiden nogensinde, og længe var Thomsens tropper i spil til oprykning til 3. division. Det glippede dog til sidst: "At vi præsterede så fin en sæson, gav jo tro på at vi skulle være med i toppen igen i denne sæson, hvor målsætningen hed top 4", lyder det fra Thomas N. Thomsen. Den målsætning måtte dog hurtigt revurderes: "Jamen det går jo hurtigt op for mig, at den målsætning er skudt ved siden af, ved opstarten mangler 6-7 spillere som alle havde en væsentlig rolle i den foregående sæson. Det er klart, at det smadrer alt, træningen har ikke den samme kvalitet, og spillere der året før havde rutinerede spillere at læne sig opad, skal pludselig til at tage et kæmpe ansvar. Det siger sig selv, at det skal blive svært", siger Thomas N. Thomsen som alligevel fremhæver positive ting:

Fremadstormende ungdom "Det har været en sæson på godt og ondt, men det har ikke været 'sort' det hele. Jeg og klubben kan især glæde sig over, at der er et nyt kuld af unge spillere på vej, således er rigtig mange helt unge knægte blevet kastet for løverne i denne sæson, og de skal roses for de har gjort det rigtig godt og der er fremtid i dem", siger Thomas N. Thomsen der i skrivende stund ikke kan svare på om det bliver med ham ved roret: "Nej det kan jeg i løfte sløret for, det er ikke afklaret med klubbens besyrelse endnu", slutter Thomas N. Thomsen