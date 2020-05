Halsnæs Kommune er blandt 'vinderne' og står til årligt at få 38 mio. kroner ekstra at gøre godt med. Arkivfoto: AdobeStock. Foto: Hayati Kayhan/HK-PHOTOGRAPHY - stock.adobe.com

Reaktioner på udligningsreformen

Lokale folketingsmedlemmer og byrådsmedlemmer kommenterer på den længe ventede reform

Halsnæs Avis - 05. maj 2020 kl. 14:04 Af Kim Larsen

HALSNÆS Partierne Socialdemokratiet, Venstre, Radikale, SF og Alternativet har indgået aftale om ny udligningsreform. Nogle kommuner kommer til at betale ekstra, andre vil få større tilskud.

Halsnæs Kommune er blandt 'vinderne' og står til årligt at få 38 mio. kroner ekstra at gøre godt med.

Venstre Lokalvalgt folketingsmedlem for Venstre, Hans Andersen:

"Jeg er meget tilfreds med at det er lykkes at få et yderligere bidrag fra udligningsmodellen til Halsnæs Kommune. Endda en fordobling af beløbet fra det udspil, som den socialdemokratiske regering kom med tidligere på året. 21 mio. kr. ekstra i årligt tilskud."

"Det holdt hårdt og forhandlingerne har været præget af kaos, men nu er ligger resultatet klar. Det er et godt bidrag til at sikre en god velfærd for borgerne i Halsnæs Kommune," siger Hans Andersen.

Byrådsmedlem Michael Thomsen (V):

"Det er meget glædeligt at Venstre har været med til at sikre dobbelt så meget i udligning til Halsnæs end der var i udspillet fra Regeringen. Når nu også finansieringstilskuddet bliver gjort permanent, i øvrigt et Venstre krav, så betyder det samlet set mere ro på økonomien og bedre muligheder for at sikre velfærd i Halsnæs."

Socialdemokratiet Lokalvalgt folketingsmedlem for Socialdemokratiet, Rasmus Stoklund:

"Jeg glæder mig over, at vi i dag har indgået en bred aftale om en udligningsreform. Det har længe været tiltrængt med et nyt system, som retter op på de ubalancer, der var i det gamle system. Vi skal sikre, at der er råd til velfærd i hele landet, så velfærd ikke afhænger af postnummer. "

"Jeg er også glad for, at kommunerne får 6.5 mia. kr. i ekstra finansiering. Aftalen løser ikke alle problemer, men vi tager et vigtigt og stort skridt i den rigtige retning."

"Her i Halsnæs modtager vi penge, og det er jeg naturligvis glad for. "

"Men jeg er også stolt af, at vi har indgået en bred aftale, som også Venstre bakker op om og som sikrer, at hele Danmark hænger bedre sammen," udtaler Rasmus Stoklund.

SF Lokalvalgt folketingsmedlem for SF, Trine Torp:

"For SF har det været vigtigt, at vi lykkedes med at give bedre økonomi til kommuner, der har mange børn, voksne og familier, der af forskellige årsager har brug for støtte og hjælp. De kommuner løfter et vigtigt ansvar, og skal ikke straffes økonomisk," siger Trine Torp, lokalt folketingsmedlem i Halsnæs.

"Det har været helt nødvendigt, at sikre flere penge til de kommuner, der har haft mindst og har haft dårligst muligheder for at investere i vuggestuer, folkeskoler, natur og ikke mindst til at løfte socialpolitikken. "

"Det har været afgørende, at få flere penge ud i kommunerne, men også udligne mere på selskabsskatten, så kommuner med mange virksomheder betaler til de kommuner, der ikke er så godt stillede."

"For mig personligt har det været vigtigt, at sikre, at børn og unge få mere lige muligheder alle steder i landet," siger Trine Torp.

Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti har valgt at stå uden for aftalen omkring ny udligningsordning.

Byrådsmedlem Walter Christophersen udtaler:

"Det er jo de store borgmesterbærende partier V og A, der efter et noget kaotisk forløb har omfavnet hinanden."

"Helt skævt er det jo at serviceloftet ikke hæves. Det indebærer, at de ekstra millioner ,der vil tilgå Halsnæs Kommune, ikke vil kunne bruges til at ansætte yderligere medarbejdere til for eksempel ældreområdet."

"Omend udlændingeudligningen bliver halveret kan man jo spørge sig selv, hvorfor der skal betales flere skattekroner til udlændinge i kommunerne?"

"Og den socialdemokratiske byrådsgruppe vil juble over at Regeringen vil lave en regel om, at kommuneskatterne IKKE må falde. Det er så som så med det kommunale selvstyre og det decentrale tankesæt," slutter Walter Christophersen.

Enhedslisten Heller ikke Enhedslisten er med i aftalen på Christiansborg.

Byrådsmedlem Thue Lundgaard udtaler:

"Umiddelbart ser udligningen fin ud for Halsnæs. Men udligningen er ikke kun Halsnæs, men alle kommuner i landet, og desværre var forligspartierne ikke med på, at man skulle sikre, at de fattigste kommuner ikke skulle bidrage økonomisk til udligningen, og dermed er Enhedslisten ikke med i aftalen."

"Så i min bog er det godt for Halsnæs, men desværre ikke en retfærdig udligning for mange andre kommuner," konkluderer Thue Lundgaard.

