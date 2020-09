Morten Lorenzen (t.v.) er blevet valg som ny formand for Radikale Venstre i Nordsjælland og afløses derfor af Jesper Kirkebye Andersen (t.h.) som formand for Radikale Venstre i Halsnæs.

Radikalt vagtskifte

POLITIK Formanden for Radikale Venstre i Halsnæs, Morten Lorenzen, er blevet valgt som ny formand for Radikale Venstre i Nordsjælland.

"Min primære opgave her i Halsnæs er at få Radikale Venstre valgt ind i byrådet til kommunalvalget næste år. Vores mærkesager vil handle om infrastruktur, herunder den digitale, børn, unge og ældre, sundhed, idræts- og foreningsliv," udtaler Jesper Kirkebye Andersen og tilføjer:

"Vi har haft en rigtig god udvikling under Mortens formandsskab, og det glæder mig at han fortsætter i vores lokalbestyrelse"

Morten Lorenzen udtaler: "Som formand for Storkredsen vil min primære opgave være at lede og koordinere vores kommende Kommunal- og Regionsvalg i Nordsjælland."

"Radikale Venstre havde et rigtig godt folketingsvalg i 2019 i Nordsjælland, og det er vores håb, at vi kan overføre alt det positive til kommunal- og regionsvalget. Jeg glæder mig til opgaven og er samtidig glad for, at Jesper har overtaget formandsskabet i Halsnæs," slutter Morten Lorenzen.