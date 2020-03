Regionsmedlem Qasam Nazir Ahmad, Frederiksværk, bliver i sit parti Alternativet.

Qasam bliver i Alternativet

Halsnæs Avis - 10. marts 2020 kl. 10:01 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

politik Partiet Alternativet er i dyb krise. Fire ud af fem folketingsmedlemmer har netop forladt partiet og er blevet løsgængere - heriblandt partistifter og tidligere leder Uffe Elbæk.

Men Qasam Ahmad, Frederiksværk, som er valgt for Alternativet til Regionsrådet har tænkt sig at blive i partiet. I et opslag på Facebook mandag 9. marts skriver han således:

"Da jeg gik ind i politik gik jeg ind med hjertet og for at forandre samfundet til det bedre. Politik er barsk og uforudsigelig. Dagens begivenheder ændrer ikke på dette: Mine ambitioner, om at gøre morgendagens Danmark bedre end i dag, er uforandret."

"Jeg er folkevalgt for Alternativet som regionsrådsmedlem, og jeg bliver i partiet og giver den gas med alle de progressive kræfter, der stadig har tillid til projektet. Jeg glæder mig til det næste kapitel, hvor der skal tales politik."

"Så ærgerligt at Uffe og mange andre vælger at gå. Mange har jeg kendt siden 2014 og de er også mine venner, som jeg har lavet politik med, grint med og demonstreret med. Jeg forventer stadig et kram eller to, når jeg løber ind i dem."